تويتر يرفع صور موتى بناء على طلب أسرهم

أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه سيرفع صوراً ولقطات فيديو لموتى بناء على طلب أسرهم. ونشر نو وكسلر، المتحدث باسم موقع "تويتر"، بياناً على الموقع أمس الثلاثاء جاء فيه "احتراماً لرغبة الأهل سيرفع تويتر صور أفراد توفوا في ظروف معينة."

وأضاف البيان أن أهل المتوفى أو أي فرد يملك هذا الحق، قد يطلب رفع صور أو لقطات للضحايا بداية من إصابتهم بجروح خطيرة حتى لحظات قبل الوفاة أو بعدها.

وذكر الموقع أنه سيضع في الاعتبار عوامل المصلحة العامة، مثل الأهمية الخبرية للمحتوى عند النظر في طلب رفع الصور، وقد يتعذر تلبية جميع الطلبات.

يذكر أن فيسبوك يسمح لأفراد الأسرة المقربين بطلب رفع صور أشخاص متوفين من على حسابات المشتركين.