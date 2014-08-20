غوغل تطرح تطبيق التصوير البانورامي لـ"آيفون"

أعلنت غوغل عن طرح تطبيقها الخاص بالتقاط الصور البانورامية "فوتو سفير كاميرا" Photo Sphere Camera في متجر تطبيقات آبل وذلك لمستخدمي هواتف آيفون، بعد أن كان التطبيق حصريا خلال الفترة الماضية لمستخدمي أندرويد.

ويتيح التطبيق لمستخدميه التقاط الصور بنسبة 360 درجة، حيث يقوم التطبيق بعدها بتجميع الصور الملتقطة ودمجها مع بعضها لتشكيل مشهد كامل للبيئة التي تم تصويرها يمكن تحريكه للمشاهدة من جميع الاتجاهات والزوايا مع دعم التقريب والتصغير، وذلك بشكل مشابه لخدمة "ستريت فيو" Street View في خرائط غوغل.

ويتيح التطبيق للمستخدم إضافة الصور البانورامية التي تم التقاطها إلى خرائط غوغل، كما يتيح مشاركتها عبر عدد من شبكات التواصل الاجتماعي مثل غوغل+ وفيسبوك وتويتر، إضافة إلى إرسالها عبر البريد الإلكتروني.