"فيسبوك" تشفر جميع رسائلها الموجهة لمستخدميها

أعلنت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" أن ما يقرب من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تقوم الشبكة من خلالها بإخطار مستخدميها، قد أصبحت مشفرة الآن، وذلك في مسعى منها لإفشال برامج تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية.

وقال مايكل أدكينز، المهندس لدى فيسبوك على مدونتها، إنه وفي شهر أيار/مايو الماضي، تم تشفير نحو 58% من رسائل الشبكة عندما يجري إرسالها إلى الكيان المتلقي الذي يجب أن يكون قد فعّل تقنية "ستارت تي إل إس" STARTTLS.

وأضاف أدكينز أنه ومنذ ذلك الوقت، عملت "مايكروسوفت" و"ياهو" وغيرهما من مزودي خدمات البريد الإلكتروني على تفعيل تقنية "ستارت تي إل إس" لدى مستخدميهم الأمر الذي دفع النسبة المئوية للرسائل المشفرة لدى "فيسبوك" إلى 95%.

وكان العديد من الشركات التقنية الكبرى قد تعهدت بوضع دفاعات أقوى لحماية بيانات المستخدمين بعد الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، والتي كشفت بالتفصيل عمق برامج التجسس التي تمارسها الوكالة.

