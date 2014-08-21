متصفح "أوبرا" يصبح افتراضياً في هواتف "مايكروسوفت"

وقعت شركة "أوبرا" Opera، اليوم الخميس، صفقة لتولي إدارة وحدة بناء متصفح الإنترنت للهواتف الذكية التابعة لقطاع "نوكيا"، الذي أصبح جزءاً من شركة "مايكروسوفت" في وقت سابق من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لارس بويلسيسين: "لقد وقعنا على اتفاق ترخيص استراتيجي مع مايكروسوفت، نتخذ بموجبه إدارة قسم بناء المتصفح لدى نوكيا، وهذا يعني أن متصفح أوبرا ميني سيصبح المتصفح الافتراضي للهواتف التقليدية وهواتف لوميا التي تنتجها مايكروسوفت".

وكشف بويلسيسين أنه سوف يتم تشجيع جميع مستخدمي المتصفح الحاليين للترقية إلى "أوبرا ميني"، كما أن جميع الهواتف الجديدة سوف تأتي مع المتصفح مثبتا سابقا باعتباره المتصفح الافتراضي. وأضاف "هذه الصفقة كبيرة بالنسبة لنا. لقد حلمت بذلك لأكثر من 10 سنوات".

وفي بيان منفصل، قالت "أوبرا" إن اتفاق الترخيص ينطبق على الهواتف المحمولة العاملة بمنصات سلسلة "30+ Series 30"، وسلسلة "40+ Series 40"، و"آشا" Asha.

وفي سياق آخر، ارتفعت أرباح "أوبرا" للربع الثاني من هذا العام بنسبة 24% إلى 27 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي قدرت بـ24.7 مليون دولار.