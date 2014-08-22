"إل. جي." تختار أسماء لهواتفها الذكية حتى العام 2020

تعتزم شركة "إل. جي." إطلاق اسم "إل. جي. جي. 4" LG G4 على الجيل الرابع من هاتفها الذكي مرتفع المواصفات والذي قد تطلقه العام القادم، وفقاً لبراءة اختراع تقدمت بها الشركة في كوريا الجنوبية.

ويظهر من براءة الاختراع التي تقدمت بها الشركة أنها لا تنوي تغيير اسم سلسلة هواتفها الذكية الرائدة خلال السنوات القادمة وحتى العام 2020.

حيث تقدمت "إل. جي." للحصول على حقوق الأسماء: "إل. جي. جي. 5" LG G5، و"إل. جي. جي. 6" LG G6، و"إل. جي. جي. 7" LG G7، و"إل. جي. جي. 8" LG G8، و"إل. جي. جي. 9" LG G9.

وكانت الشركة قد أطلقت هاتفها الذكي تحت اسم "إل. جي. أوبتيموس جي." LG Optimus G في عام 2012، ثم غيرت الاسم إلى "إل. جي. جي. 2" LG G2 في عام 2013، وحافظت على هذا الاسم الجديد مع تغيير الرقم في العام الجاري عندما اطلقت "إل. جي. جي. 3"LG G3.