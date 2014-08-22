"انستاجرام" تطلق أدوات جديدة للمعلنين

أعلنت شركة "إنستاجرام"، أمس الخميس، عن ثلاث أدوات جديدة موجّهة للشركات لمساعدتها في تحقيق المزيد من الانتشار ضمن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة الخاصة بمشاركة الصور والتابعة لـ"فيسبوك".

وتتيح الأدوات الجديدة للشركات مُراقبة ردود فعل المُستخدمين على ما تقوم بنشره من الصور، مع إعطاء الاقتراحات حول أفضل وقت ممكن في اليوم لنشر الصور أو مقاطع الفيديو.

وقد قسّمت الشركة الأدوات الجديدة إلى ثلاثة أقسام. الأول منها يقدّم إحصائيات عامة تُساعد الشركات في معرفة كيفية زيادة الوعي حول العلامات التجارية الخاصة بها على "انستاجرام" من خلال عدد مرات ظهور إعلاناتها، ونسبة الوصول والتفاعل.

أما القسم الثاني فهو الإحصائيات المُتعلقة بالإعلانات من حيث أداء الحملات الإعلانية المدفوعة وذلك لكل إعلان تضمنته الحملة مع الجمهور المُستهدف منه. والقسم الثالث يتيح للمُعلنين وفِرق تصميم الإعلانات التابعة لها معاينة وحفظ والتفاعل مع الإعلانات من أجل استخدامها لحملات قادمة.

يُذكر أن الإعلانات على "انستاجرام" ما تزال محدودة، إذ تتوفر فقط داخل الولايات المتحدة ولمجموعة معينة من الشركات، إلا أن "فيسبوك" تُخطط لتوسيع الخدمة كي تشمل المزيد من الشركات التي يُمكنها الاستفادة من "انستاجرام" في نشر الإعلانات.