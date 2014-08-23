أسهل طريقة لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب

تتوفر الآن أكثر من طريقة وبرنامج من أجل تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وحفظها على الجهاز، لكن هذا لم يمنع البدائل الجديدة من الظهور خصوصاً أنها تُقدم حلولاً أسرع لتنزيل مقاطع الفيديو.

ويُمكن الآن للمستخدمين تجربة موقع http://viyoutube.com الذي يوفر طريقة جديدة لتنزيل مقاطع الفيديو، فكل ما يحتاجه المستخدم هو إضافة vi قبل youtube في شريط العنوان والضغط على زر "إنتر" في لوحة المفاتيح لتبدأ عملية تنزيل الفيديو.

كما يُمكن التوجه إلى الموقع ولصق الرابط أو يُمكن البحث مباشرةً من شريط البحث للوصول إلى الفيديو المطلوب وتنزيله تماماً كما هو الحال في الكثير من المواقع التي تُقدم هذه الخدمة.