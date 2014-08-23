تطبيق للترجمة صوتياً من خلال التكلم لأجهزة آيفون

تتوفر أمام المستخدم الكثير من الخيارات من أجل ترجمة الكلمات أو الجمل من لغة إلى الثانية. لكن الأدوات المتوفرة للترجمة صوتياً تُعتبر قليلة أو غير احترافية.

لذا يُمكن لمستخدمي أجهزة آيفون تجربة تطبيق iTranslate Voice الذي يوفر أداة للترجمة صوتياً من خلال التكلم، حيث يقوم المستخدم بنطق الجملة التي يرغب بترجمتها ويقوم بتحديد اللغة لتتم الترجمة إلى اللغة المطلوبة بشكل كتابي وصوتي.

التطبيق يدعم أكثر من 40 لغة من بينها العربية، وكل ما يحتاجه المستخدم هو اختيار لغته من القائمة، ثم اختيار اللغة التي يرغب بالترجمة إليها ثم الضغط على زر البدء ونطق الجملة مباشرةً.