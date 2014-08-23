رغم كثرة التطبيقات.. نميل لتشغيل عدد محدد منها

بالرغم من العدد المتزايد جدا لتطبيقات الهواتف الذكية، يميل الأميركيون إلى استخدام بعض التطبيقات لا غير، بحسب ما كشفت دراسة صادرة عن معهد "كومسكور".

ففي ضوء ازدهار سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، باتت هذه البرامج المصغرة تقدم خدمات متعددة عبر النفاذ إلى الإنترنت. لكن هذه الدراسة الشهرية التي أجراها "كومسكور" كشفت أن ثلثي أصحاب الهواتف الذكية لا يحملون أي تطبيق جديد في خلال شهر معين.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المستخدمين الأميركيين للهواتف الذكية يستعملون التطبيقات يوميا، وهم يخصصون 42% من هذا الوقت لتطبيقاتهم المفضلة.

وخدمات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الترفيهية هي الأكثر استخداما في أوساط الأميركيين، وأبرزها "فيسبوك" و"غوغل" و"ياهو!" و"آبل" و"أمازون" و"إيباي".

ويعد تطبيق "فيسبوك" أول تطبيق من حيث عدد المستخدمين، والوقت المخصص له على حد سواء، وفق نتائج "كومسكور".

