هل سيتأخر إطلاق "آيفون 6" مجدداً؟

بعد تغيير التصميم في اللحظات الأخيرة، تواجه شركة آبل مشاكل تصنيعية مع هاتفها الجديد "آيفون 6" قد تحول دون إطلاقه في موعده المحدد الشهر المقبل.

ومن جانبها، كشفت وكالة أنباء "رويترز" عن تعرض عمليات توريد شاشات هاتف "آيفون 6" القادم إلى التأخير بسبب طلب آبل من شركائها إجراء تعديل على التصميم الداخلي للشاشة.

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التعديل يتعلق بالإضاءة الخلفية لشاشة الهاتف، والتي رأى مهندسو آبل ضرورة زيادتها عن التصميم السابق للحصول على رؤية أكثر إشراقاً على شاشة الهاتف.

وبشكل أكثر تحديداً، فقد تم إعادة تصميم الإضاءة الخلفية التي تساعد على إلقاء الضوء على الشاشة، وهذا ما ترك الموردين في حيرة من أمرهم. وهذه المشكلة أوقفت عملية الإنتاج لفترات غير محددة في شهري يونيو ويوليو.

وتشير التقارير إلى أن آبل أرادت في البداية استخدام طبقة واحدة لإنتاج شاشة الآيفون الجديد لجعله رقيقا وأقل سمكا، ولكنها اضطرت إلى إضافة الطبقة الثانية كما كان سابقاً بعد اكتشافها ضعف الإضاءة الناتجة من التصميم الجديد.

وقد ذكرت آبل سابقاً أنها سوف تستخدم تقنيه الطبقة الواحدة للشاشة للحد من سماكة الجهاز ليتناسب مع حجم الجهاز الجديد ولكن هذه التقنية تتطلب جودة عالية للوصول للهدف المطلوب.

وتعتمد آبل على عدد من الشركاء المصنعين في إنتاج هاتفها الشهير وفي تصنيع أجهزتها الرقمية المحمولة الأخرى مثل آيباد، منهم شركة شارب اليابانية و إل جي الكورية.

وتؤكد التقارير أن تلك الشركات الموردة والتي كلفتها آبل بتصنيع شاشات الـ"آيفون 6" تعمل على مدار الساعة لتعويض الوقت الضائع.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت المشاكل في سلسلة التوريد المسؤولة عن إنتاج الشاشات سوف تؤثر على موعد إطلاق "آيفون 6" أو الحد من عدد الأجهزة المتاحة للعملاء.

ويفترض وفق تقارير سابقة أن يتم الإعلان عن الإصدار الجديد من "آيفون 6" بحلول 9 سبتمبر المقبل، على أن يتم إطلاقه بالأسواق بعدها بأيام قليلة، في حين من المتوقع أن يتم إطلاق نسخة 4.7 إنش من هذا الهاتف في 19 سبتمبر.

