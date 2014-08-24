أفضل تطبيقات آيفون وآيباد لهذا الأسبوع

آلة كاتبة - Hanx Writer

أطلقت إحدى شركات تطوير ملحقات آيفون قبل فترة، مُلحق جديد يقوم بتحويل الجهاز إلى آلة كاتبة. حيث يقوم المستخدم بوضع الجهاز في مكان مخصص داخل الملحق ومن ثم يستخدم لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة التي يوفرها الملحق للكتابة. لكن مُستخدمي آيباد بإمكانهم تجربة تطبيق Hanx Writer المجاني والذي يُغني عن شراء هذا النوع من الملحقات. فهو يقوم بعرض لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة بشكل افتراضي على الشاشة وعند الكتابة يتم طباعة الحرف بنفس طريقة الآلة الكاتبة في السابق.

محاضرات مجانية - iTunes U

أطلقت شركة آبل قبل عامين من الآن خدمة iTunes U التي تعاقدت من خلالها مع مجموعة من أكبر الجامعات حول العالم من أجل توفير المحاضرات والكتب على هذا التطبيق ليكون مرجعاً أساسياً لكل الطلاب. ويُمكن لمستخدمي آيفون وآيباد تثبيت تطبيق iTunes U المجاني والذي يُمكن من خلاله إيجاد بعض المحاضرات بشكل مجاني، فضلاً عن كتب ودروس الدورات من أهم الجامعات العالمية.

لخبراء الديكور - Neybers

يعتمد مُصممي الديكور على برامج مثل 3D max لتحويل المخططات الهندسية إلى مخططات مع تصميم وأثاث قبل عرض المخطط على العميل. لكن مستخدمي أجهزة آيباد بإمكانهم تجربة تطبيق Neybers المجاني والذي يوفر مجموعة من الأدوات لإضافة الأثاث على أي صورة أو مخطط، وبالتالي يُمكن إتمام عملية الديكور من الآيباد مباشرةً دون الحاجة إلى استخدام الحاسب.





مسح المستندات ضوئياً - InstaPDF

تطبيق InstaPDF المجاني هو واحد من مئات التطبيقات التي تستفيد من دقة الكاميرا العالية المتوفرة في أجهزة آيفون، والتي تسمح للمستخدمين بمسح المستندات ضوئياً Scan. استخدام التطبيق بسيط جداً، فهو يحتاج إلى وضع المستند أمام الكاميرا والضغط على زر Scan لتبدأ عملية المسح. ويُمكن اختيار حواف المستند وضبطه قبل الحفظ، حيث يتم حفظ المستند بلاحقة PDF مع إمكانية مشاركته بكل سهولة.