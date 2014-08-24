انتبه!! تطبيقات "الجوال" قد تجري مكالمات باهظة الثمن

قال مطور إن تخطي الاحتياطات الأمنية في تطبيقات الهاتف المحمول مثل "فيسبوك مسنجر" يُمكن أن يُساء استخدامها لإجراء مكالمات هاتفية باهظة الثمن على حساب الضحية.

فغالباً ما تظهر أرقام الهواتف على شكل روابط على الأجهزة المحمولة عن طريق استخدام مخطط مُعرِّف المصدر الموحدURI يُسمى Tel لبدء مكالمات.

ومخططات "يو آر آي" URI عائلة كبيرة من التوصيفات التي يمكن أن يعلم الحاسوب عن طريقها ماذا ينفذ، مثل أن النقر على رابط عنوان بريد إلكتروني يؤدي إلى تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

وقال أندريه نيكولايسي، وهو مطور يعمل لدى شركة بث الشبكات اللاسلكية "أيرتيم" Airtame في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، إن هناك خطراً في كيفية تعامل معظم تطبيقات الهاتف المحمول مع أرقام الهواتف.

وفي حال قام شخص بالنقر على رقم هاتف ضمن متصفح الإنترنت "سفاري" التابع لشركة "آبل"، تظهر نافذة منبثقة تسأل ما إذا كان الشخص يريد مواصلة إجراء المكالمة.

ولكن العديد من تطبيقات الهاتف المحمول الأساسية، بما في ذلك "فيسبوك مسنجر" و"هانغ آوتس" لا تقوم بذلك، وتمضي في إجراء المكالمة من دون التأكد من المستخدم. هذا ويمكن إعادة تهيئة تطبيقات المحمول لعرض هذه التحذيرات، التي تكون معطلة في معظم التطبيقات.

ووجد أندريه طريقة لاستغلال ذلك، حيث قام بإنشاء صفحة ويب تحتوي على شيفرة "جافاسكربت" تسببت في جعل تطبيق محمول يجري مكالمة بمجرد أن يقوم شخص ما بفتح الصفحة، حيث تقوم الشيفرة بتشغيل مخطط "يو آر آي" الخاص برقم الهاتف تلقائياً بمجرد فتح الصفحة.

ووفقاً لأندريه فإن تطبيق "فيسبوك مسنجر"، وتطبيق "فيستايم" Facetime من "آبل"، وتطبيقي جيميل وغوغل بلس من غوغل لا تقوم بتحذير المستخدمين قبل إجراء المكالمات.