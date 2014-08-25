أجب عن الأسئلة وحدد عملك المناسب

يعاني بعض الأشخاص من مشاكل عند التقدم إلى الوظائف والبحث عن فرص عمل، فمظعم الوظائف تتطلب خبرة عالية أو تخصصات معينة وما إلى ذلك، لذا يمكن للمستخدمين تجربة موقع https://www.switchup.org الذي يساعد المستخدم على تحديد مجال العمل الذي يناسبه، اعتماداً على إجابات المستخدم، إضافة إلى عرض نصائح ودورات يمكن اتباعها للحصول على وظيفة عمل معينة يرغب بها المستخدم.

فبمجرد الدخول إلى الموقع، تبدأ مراحل تحليل خبرات المستخدم وميوله التي تتكون من 8 خطوات. بعدها يتم عرض الوظيفة المناسبة وبعض الدورات وأماكن الالتحاق بها، إضافة إلى التكلفة لزيادة الخبرة وزيادة فرص العمل.