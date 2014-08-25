تطبيق لمشاركة الصور البانورامية عبر "الإنستغرام"

لا يسمح تطبيق "الإنستغرام" بشكل افتراضي للمستخدمين بمشاركة الصور بمختلف الأحجام، فالتطبيق يفرض قياسا مُعيّنا يتم ضبط الصورة عليه بشكل آلي، وبالتالي لا يُمكن للمستخدمين مشاركة جميع الصور بكل سهولة وخصوصاً الصور البانورامية.

لذا يُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Instapan المجاني والذي يسمح بمشاركة الصور البانورامية عبر الإنستغرام من خلال تحويل أي صورة بانورامية إلى مقطع فيديو.

بعد تشغيل التطبيق يقوم المستخدم بتحديد الصورة البانورامية، بعدها يقوم بتحديد سرعة عرض الصورة والاتجاه مع إمكانية تطبيق بعض التأثيرات قبل حفظ مقطع الفيديو. أخيراً، يُمكن للمستخدم فتح الإنستغرام واختيار الفيديو الجديد لمشاركته بكل سهولة.

