هاتفك النقال سيرشدك قريباً إلى مكان سيارتك!

من المفترض أن تنتهي قريباً مشكلة اصطفاف السيارة في مكان ونسيانه والتي يعاني منها ملايين السائقين حول العالم، حيث تعمل شركة آبل الأميركية على تطوير تطبيق جديد يتم إلحاقه بأجهزة الهاتف "آيفون" والحواسيب اللوحية آيباد، ومن شأنه أن يساعد المستخدم في العثور على سيارته أينما كانت، وحيثما اصطفت.

والتطبيق الجديد مخصص للعثور على السيارة بعد اصطفافها، وليس تطبيقا لتتبع السيارة وحمايتها من السرقة، حيث يبدأ التطبيق الجديد بالعمل والتتبع في لحظة مغادرة السيارة من أجل الاحتفاظ بمكانها وإرشاد السائق إلى المكان بالتحديد عند سؤاله وحاجته للعودة إلى السيارة.

ويبدو أن الاختلاف بين تطبيقات تتبع السيارة الموجودة حالياً،والمستخدمة على نطاق واسع في سيارات التكسي، تختلف تماماً في مبدأ العمل، حيث لا تستطيع هذه التطبيقات الوصول إلى السيارة بشكل دقيق، مثل تحديد مكانها بالضبط داخل مواقف السيارات، خاصة المواقف متعددة الطوابق.

وتقول جريدة "صنداي تايمز" إن التطبيق الذي يجري تطويره من قبل شركة آبل الأميركية سيتمتع بالقدرة على العمل دون توافر خدمة الإنترنت في الهاتف، وسيتمكن من إرشاد السائق إلى مكان سيارته حتى لو كان الهاتف خارج نطاق التغطية أو كانت الخدمة فيه معطلة، وهو ما يعني أن مشكلة عدم وجود تغطية في مواقف السيارات سوف لن تؤثر في عمل التطبيق.

ويبدو أن "آبل" تمكنت من تطوير التكنولوجيا الجديدة وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من طرحها للمستخدمين، حيث تقول التقارير الصحافية إنها سجلت براءة الاختراع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن التطبيق الجديد سوف يعتمد على شريحة استشعار بالغة الحساسية ستقوم "آبل" بإضافتها إلى أجهزة آيفون وآيباد لتتمكن من تحديد مكان السيارة عند اصطفافها بمنتهى الدقة، على أن الهاتف أو آيباد سيقوم تبعاً لذلك بإرشاد المستخدم إلى مكان السيارة بالضبط والطريق المؤدي لها.

وفي حال نجحت آبل في وضع هذه الخاصية الجديدة بأجهزتها سوف تكون هذه التكنولوجيا هي الأولى من نوعها في العالم، حيث لا يوجد أي تقنية حتى الآن للتتبع دون وجود إشارة، سواء إشارة هاتف أو إنترنت أو أقمار صناعية.