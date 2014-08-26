"آمازون" تستحوذ على خدمة بث ألعاب الفيديو "تويتش"

توصلت شركة "آمازون Amazon" إلى اتفاقية مع شركة "تويتش" Twitch المؤسسة لخدمة البث المباشر لألعاب الفيديو، للاستحواذ عليها بما يزيد عن مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لما نقل موقع صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن المتوقع أن يساعد هذا الاستحواذ "آمازون" في تحسين موقعها في سوق ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إعطائها قدرة أعلى للتنافس بشكل أكبر مع خدمات بث الفيديو الأخرى مثل "نيتفليكس" و"يوتيوب" بحسب ما أوردت الصحيفة.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد تقارير سابقة تحدثت عن محادثات ما بين "غوغل" و"تويتش" للاستحواذ على الخدمة، ومحادثات مشابهة مع "ياهو" التي عبرت كذلك عن اهتمامها بالاستحواذ في فترة من الفترات.

وتتيح خدمة "تويتش" التي تم تأسيسها في العام 2011 للّاعبين بث لعب الفيديو الذي يمارسونه في الوقت الحقيقي، ويتيح للمشاهدين مشاهدة ومتابعة هذه الألعاب، كما يتيح البث المباشر لمنافسات ألعاب الفيديو العالمية التي يقوم بها اللاعبون.

وكانت "آمازون" قد بدأت مؤخراً بالاتجاه نحو تقديم خدمات الألعاب لدى إعلانها عن جهاز التلفاز الخاص بها "فاير تي ف Fire TV " الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي، حيث يدعم الجهاز تشغيل الألعاب وقد أعلنت الشركة عن طرح عدة ألعاب جديدة مع الجهاز، كما تبيع الشركة قبضة لعب خاصة به.

يُذكر بأن "تويتش" تقدم تطبيقات خاصة بمنصات ألعاب "بلاي ستيشن 4" و"إكس بوكس" بالإضافة إلى "آمازون فاير تي في".

