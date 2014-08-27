HyperLapse تطبيق من انستاغرام لتصوير فيديو سريع

كشف الفريق المطوّر لتطبيق مشاركة الصور "انستاغرام"، أمس الثلاثاء، عن تطبيق جديد لتصوير الفيديو يُدعى "هايبر لابس" HyperLapse.

ويعتمد التطبيق على خوارزميات خاصة في معالجة الصور تتيح للشخص استخدام هاتفه لأخد ما يُعرف بـ"صور التتبع" tracking shots ومقاطع الفيديو السريعة time-lapse.

وعادةً ما يلجأ المصورون المحترفون إلى استخدام معدّات احترافية للتمكّن من تصوير مثل هذه اللقطات، لكن شركة "انستاغرام" أعلنت أن هذا أصبح ممكنا الآن بفضل التطبيق الجديد المتوفر مجاناً لجميع مُستخدمي هواتف "آيفون".

ويتضمن تطبيق "هايبر لابس" تقنيات لتثبيت الصورة بحيث تُحافظ مقاطع الفيديو على مظهرها المتوازن وذلك لإظهار الحركة بأفضل شكل.

ويتيح التطبيق للمستخدم لدى تشغيله بدء التصوير بضغطة واحدة، وإيقاف التسجيل بضغطة أخرى، كما يتيح التحكم بسرعة التشغيل التي تتراوح من ضعف السرعة الأصلية إلى 12 ضعفا.