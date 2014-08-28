"آبل آي ووتش" ترى النور في سبتمبر المقبل

تعتزم شركة "آبل" الأميركية كشف النقاب عن ساعتها الذكية والمعروفة باسم "آي ووتش" جنباً إلى جنب مع نسختين من هاتفها الذكي آيفون 6 في سبتمبر المقبل.

ويؤكد الموقع التقني الشهير "ري كود"، وهو أول من أعلن بداية الشهر الجاري نبأ إطلاق هاتف "آي فون 6" في التاسع من شهر سبتمبر المقبل، أن الساعة الذكية الجديدة "آي ووتش" سوف تصاحب الجهازين الجديدين، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وستتميز الساعة الجديدة بتصميم أنيق لشاشتها بمساحة طولية فريدة تعمل باللمس والأوامر الصوتية، كما أنها تعطي المستخدم القدرة على الرد على المكالمات والرسائل مباشرة من الساعة، والاطلاع على كل إخطارات الهاتف بلمسة واحدة.

كما تحتوي "آي ووتش" على مجموعة كبيرة من المستشعرات لقياس نبضات القلب ونسبة السكر في الدم للاطمئنان على الصحة بشكل دوري دون تكبد عناء الذهاب إلى الطبيب.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"آي ووتش" أن تكون بمثابة جهاز تحكم عن بعد "ريموت" لجميع الأجهزة المنزلية الذكية.

صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت في وقت سابق أن آبل ستطرح الساعة الذكية بأحجام مختلفة، كما ترددت شائعات حول نسختين من "آي ووتش"، إحداهما للسيدات، والأخرى للرجال.

ورغم ميزات الساعة الذكية السالفة الذكر، يقول خبراء الصناعة إن "الوقت لايزال مبكراً للحكم حول ما إذا كانت الساعات الذكية ستهدد عرش الساعات السويسرية الفاخرة أم لا".