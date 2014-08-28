سماعات أذن بشكل قلادة تهتز عند المكالمات الواردة

كشفت شركة "سامسونغ"، مؤخرا، عن سماعات أذن يمكن ضمهما معاً لتشكيل قلادة حول العنق تهتز عندما يتلقى المستخدم اتصالاً هاتفياً.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان "سامسونغ" عن ساعتها الذكية الجديدة "سامسونغ جير إس".

وأطلقت الشركة على سماعات الأذن الجديدة اسم "سامسونغ جير سيركل Samsung Gear Circle"، والتي قالت إنه عند اقترانها مع هاتف ذكي، يمكن للمستخدمين تلقي المكالمات بسهولة، والاستماع إلى الموسيقى، وإجراء الأوامر الصوتية عبر تقنية "بلوتوث".

وتمتاز السماعات الذكية هذه، أيضاً بقفل مغناطيسي يتيح ربط طرفي السماعات مع بعضهما البعض لتشكيل طوق يلتف حول العنق عندما لا تكون في وضع الاستخدام، إلا أنها تبدأ بالاهتزاز عند ورود مكالمات إلى الهاتف المحمول.

وتدوم بطارية السماعات مدة 300 ساعة من وضع الاستعداد و9 ساعات من الاستماع إلى الموسيقى، ويمكن شحنها عبر منفذ "مايكرو يو إس بي".

وقالت "سامسونغ" إن سماعات "جير سيركل" الجديدة ستكون متوفرة في الأسواق العالمية تدريجياً ابتداءً من شهر أكتوبر القادم.