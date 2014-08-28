"تويتر" تتيح للمستخدمين الإطلاع على أداء التغريدات

بدأت الشبكة الاجتماعية “تويتر” الأربعاء بفتح لوحة القياس الخاصة بنشاط التغريدات والتي توفر بيانات مفصلة عن أداء التغريدات، لجميع المستخدمين بعد أن كانت متاحة قبل ذلك للمعلنين وأصحاب الحسابات الموثقة فقط.

وتُظهر صفحة الدعم الخاصة بلوحة القياس أن هذا التحديث متاح في الوقت الراهن لمستخدمي خدمة “تويتر” باللغات الإنجليزية والفرنسية واليابانية والإسبانية فقط، وللحسابات التي مضى عليها أكثر من 14 يومًا.

وتتيح لوحة القياس الجديدة، التي ستصل إلى للجميع قريبًا، الحصول على بيانات آنية حول أداء تغريداتهم، ومقارنة الانطباعات والنشاط ومرات إعادة التغريدة على نحو شهري ويومي.

كما يمكنهم استخدام صفحة تفاصيل التغريدات لرؤية عدد مرات إعادة التغريد، والرد، والتفضيل، والمتابعة، وعدد مرات النقر على الروابط وروابط الوسائط المتعددة المضمنة، وذلك لكل تغريدة.

وكانت “تويتر” تتيح هذه التفاصيل قبل تحديث آخر أعلنت عنه الشهر الماضي، للتغريدات الترويجية، مع إمكانية الإطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بأداء التغريدات غير الترويجية، ولكن دون أن يكون هذا الخيار ظاهرًا.