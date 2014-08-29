أفضل تطبيقات آيفون وآيباد لهذا الأسبوع

توفر جوجل لمستخدمي أجهزة أندرويد تطبيقاً خاصاً للتصوير تُقدم فيه الكثير من الميزات. لكن مُستخدمي نظام آي أو إس بإمكانهم الاستفادة من تطبيق Photo Sphere Camera المجاني من جوجل والذي يسمح بالتقاط صور بزاوية 360 درجة مئوية، مما يسمح بالتعرف على تفاصيل أي صورة بكل سهولة، حيث يُمكن تدويرها تماماً كما هو الحال في تطبيقات التصوير ثلاثي الأبعاد.

التعرف على النجوم - Star Walk 2

يُمكن للمستخدمين الاستفادة من الأجهزة الذكية في الكثير من مجالات الحياة، حيث يُمكن الاستفادة منها في الطب، التعليم، الرياضة بالإضافة إلى الموسيقى وغيرها من المجالات. ويُمكن للمستخدمين تجربة أحد أفضل تطبيقات آيفون وآيباد Star Walk 2، الذي يقوم بعرض مجموعة النجوم الموجودة فوق المستخدم وقت استخدام التطبيق، فضلاً عن إمكانية عرض المجموعة بشكل كامل بشكل ثلاثي الأبعاد مع عرض معلومات شاملة عن هذه المجموعة.



قصص تفاعلية للأطفال - BBC CBeebies Storytime

وبعيداً عن المجال العلمي، يُمكن أيضاً الاستفادة من هذه الأجهزة في مجال تعليم الأطفال من خلال تقديم مجموعة من الألعاب والقصص التفاعلية التي تهدف إلى تعليم الطفل وتسليته في نفس الوقت. ويُعتبر تطبيق BBC CBeebies Storytime من شبكة BBC العالمية أحد التطبيقات المُميّزة التي تُقدم قصص تفاعليه للأطفال الصغار، حيث يتوفر التطبيق لأجهزة آيفون وآيباد.

مشاركة آمنة للملفات - DSTRUX

على الرغم من كثرة تطبيقات مشاركة الملفات لمستخدمي أجهزة آيفون، إلا أن المستخدم عندما يشارك ملف لايُمكنه التحكم في الخصوصية بعد ذلك، ولو قام بمشاركة ملف بشكل خاطئ فإن الملف ينتشر دون وجود أي إمكانية للسيطرة عليه. لذا يُمكن للمستخدمين تجربة تطبيق DSTRUX المجاني والذي يُقدم إمكانية مشاركة الملفات مع خيار للتراجع عن هذه المشاركة، ومايُميّز التطبيق هو إيقاف إمكانية التقاط الصور لشاشة الجهاز عند المُستقبل، لذا يتمتع المُرسل بجميع الصلاحيات للتحكم بالملف حتى بعد مشاركته.

إدارة الصور - Vemory

تنتشر صور المستخدم على الشبكات الإجتماعية مثل فيسبوك، تويتر أو انستاغرام، فضلاً عن وجود صور في ألبوم الصور داخل الجهاز. ولتوفير وقت إدارة وترتيب هذه الصور يُمكن للمستخدمين تجربة تطبيق Vemory المجاني والذي يقوم بترتيب هذه الصور بشكل آلي حسب الموقع أو الوقت أو التشابه في الدرجات اللونية.



شبكة إجتماعية للتحفيز اليومي - Ncourage

الشبكات الإجتماعية المتخصصة بدأت بالظهور بعد ظهور انستاغرام تقريباً، حيث بدأ الابتعاد عن استخدام الشبكات عامة الاستخدام مثل فيسبوك والتوجه إلى الشبكات المتخصصة. ويُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Ncourage الذي يوفر شبكة إجتماعية متخصصة في التحفيز اليومي.







