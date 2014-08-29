تعرف على أفضل تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع

على الرغم من الانتشار الكبير لظاهرة سيلفي Selfie في التصوير والتي تُعتبر الأفضل في التصوير عن قرب، إلا أنه لا يتوفر أساساً خيار للتصوير عن بعد، حيث يحتاج المستخدم دائماً إلى شخص للضغط على زر التصوير في هذا النوع من الصور. لذا يُمكن لمستخدمي أندرويد تجربة تطبيق Snap Clap المجاني والذي يسمح للمستخدمين التصوير عن بعد من خلال التصفيق فقط. المستخدم يقوم بضبط وضعية الجهاز والتأكد من ظهور الجميع في الصورة، بعدها وبمجرد التصفيق يتم التقاط الصورة مباشرةً.



مُراقبة شبكات واي فاي - Wifi Analyzer

يعرض نظام أندرويد للمستخدمين درجة قوة أي شبكة واي فاي قريبة من خلال عرض درجات إلى جانب اسم الشبكة. لكن مُستخدمي أندرويد بإمكانهم تجربة تطبيق Wifi Analyzer المجاني والذي يقوم بعرض الشبكات ودرجة قوّتها على شكل رسم بياني ليختار المستخدم المناسب منها، فضلاً عن إمكانية معرفة سرعة الشبكة أيضاً لتسهيل عملية الاختيار.

شبكة اجتماعية عائلية - Cabin

تتوفر الشبكات الاجتماعية بكثرة في وقتنا الحالي، حيث تتوفر شبكات لمشاركة الصور، مقاطع الفيديو، المقاطع الصوتية بالإضافة إلى المستندات. لكن مستخدمي أندرويد بإمكانهم تجربة شبكة اجتماعية من نوع جديد من خلال تطبيقCabin المجاني. التطبيق يوفر شبكة اجتماعية عائلية لمستخدمي أندرويد، تسمح بمعرفة الموقع الجغرافي لأفراد العائلة فضلاً عن إمكانية إرسال رسائل، مشاركة الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى ضبط تنبيهات ومواعيد للتذكرة.

مشاركة الملفات الكبيرة مجاناً - WeTransfer

على الرغم من كثرة خدمات مشاركة الملفات، إلا أنها تفرض قيوداً على المستخدمين في حجم الملفات. لذا يُمكن لمستخدمي أندرويد تجربة خدمة WeTransfer التي تُقدم إمكانية مشاركة حتى 10 جيجابايت للملف الواحد. المستخدم بحاجة إلى اختيار الملف وكتابة البريد الإلكتروني ليتم إرسال الملف إليه مباشرةً.

رسائل قصيرة مجانية بين أندرويد والحاسب - EndlessJabber

يُعتبر البريد الإلكتروني من الخيارات التقليدية للمستخدمين عند الرغبة في نقل بيانات نصيّة بين الحاسب والهاتف أو الحاسب اللوحي، لكن مُستخدمي أندرويد بإمكانهم تجربة تطبيق EndlessJabber المجاني والذي يسمح بنقل النصوص بين الحاسب ونظام أندرويد بكل سهولة.