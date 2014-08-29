جديد غوغل.. طائرات من دون طيار لتسليم البضائع

كشفت "غوغل" أنها تختبر خدمة تسليم بواسطة طيارات من دون طيار يقوم حالياً عملاق التوزيع "أمازون" بتطويرها أيضاً.

فبعد سنتين من الأبحاث في إطار المشروع الذي يحمل اسم "بروجيكت وينغ"، أجرت "غوغل" عدة رحلات تجريبية في أغسطس مع طائرات سلمت سكاكر ومياهاً وأدوية وطعاماً للكلاب لمزارعين في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية.

وكتبت المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها على إحدى المدونات أن "الأجهزة الطائرة المستقلة تفتح آفاقاً جديدة في سوق تسليم البضائع"، مقارنة هذا المشروع بمشروع السيارة الذكية الذي تطوره منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت مجموعة "أمازون" قد طلبت إذناً الشهر الماضي لاختبار طائرات من دون طيار لتسليم البضائع في المجال الجوي الأميركي. وأكدت المجموعة لسلطات الملاحة الجوية الأميركية أن من شأن تخفيف القيود في هذا المجال أن يخدم "مصالح المستهلكين"، وهو "خطوة ضرورية" لتحقيق مشروع "أمازون برايم إير".