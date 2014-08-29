"آيفون 6" قادم مع تقنية الاتصال قريب المدى NFC

تعمل شركة "آبل" مع شركة صناعة الرقائق الهولندية "إن إكس بي" لإضافة تقنية الاتصال قريب المدى NFC إلى هاتف آيفون 6 المرتقب، وذلك لتمكين مستخدمي الهواتف الذكية من الدفع عن طريق اللمس، وفق ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن مصادر مطلعة.

ونقلت الصحيفة أن شركة "إن إكس بي" ستزود آبل برقائق الاتصالات قريبة المدى الآمنة لتسمح لهاتف آيفون بالاتصال مع محطات الدفع أو أنظمة التذاكر.

ويأتي تقرير صحيفة فاينانشال تايمز بالتزامن مع تقرير آخر من موقع Wired الذي نقل أيضاً من مصادر مطلعة أن آبل تعتزم تضمين هاتف آيفون 6 المرتقب بتقنية "إن إف سي" وأن الهاتف سيدعم منصة جديدة للدفع الإلكتروني.

وتتيح تقنية "إن إف سي" للجهاز المحمول الذي يدعمها التفاعل مع الأجهزة الأخيرة من دون تلامس وعلى مسافة قريبة، وتستخدم هذه التقنية غالباً للسماح بإجراء عمليات الدفع الإلكتروني.

وتسعى "آبل" من خلال هذه الخطوة إلى منافسة نظيرتها "سامسونغ" التي توفر هذه التقنية منذ سنوات، والتي سخرت قبل ذلك من عدم وجود مثل هذه التقنية في أجهزة آبل، مقارنةً بهواتف غالاكسي التابعة لها.

وتسمح هذه التقنية لهواتف غالاكسي بمشاركة المحتوى، مثل الصور وقوائم تشغيل الموسيقى بمجرد نقر جهازين مع بعضهما البعض، كما يمكن أن تستخدم تقنية "إن إف سي" لاقتران الهواتف الذكية مع أجهزة أخرى، مثل الكاميرات وسماعات الأذن اللاسلكية ومكبرات الصوت.

ونقل موقع وايرد أيضاً أن هاتف آيفون 6 سيتضمن منصة للدفع عبر الأجهزة المحمولة، ستكون من السمات المميزة للجهاز الجديد.

وكانت آبل قد اتخذت قبلًا بعض الخطوات الصغيرة في طريق عمليات الدفع الإلكتروني، حيث أطلقت عام 2012 تطبيق "باسبوك" Passbook الذي يتيح للمستخدمين تخزين بطاقات القسائم وتذاكر الأحداث الرياضية، وغيرها من دون أن تتضمن إلى الآن إمكانية دعم بطاقات الخصم والائتمان.

وكانت آبل قد دعت أمس الخميس وسائل الإعلام إلى حدث خاص يُعقد في مقرها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم التاسع من سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة خلاله عن هاتف آيفون 6.