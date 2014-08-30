غوغل تحدث تطبيق الترجمة لنظام "أندرويد"

أطلقت شركة غوغل، الجمعة، تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate، وذلك لنظام التشغيل التابع لها هو الآخر "أندرويد".

ويجلب الإصدار الجديد تحسيناً على تجربة الترجمة عند انقطاع أو عدم توفر الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى دعم لفظي لعدد من اللغات الآسيوية، مثل البنغالية والغوجاراتية والهندية والكانادا والمهاراتية والبنجابية والتاميلية والتيلجو.

كما في معظم تحديثات التطبيقات، يعمل التحديث الجديد على إصلاح بعض العيوب البرمجية الموجودة في الإصدار السابق. ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" تنزيل التحديث الجديد من متجر "غوغل بلاي".