فيسبوك تختبر تحسين البحث في تطبيقها للهواتف الذكية

تختبر فيسبوك ميزة جديدة تعتزم طرحها قريبا لمستخدمي تطبيقها على الهواتف المحمولة، تتيح البحث عن المنشورات القديمة التي قام أصدقاء المستخدم بنشرها منذ زمن.

وقد تم تصميم الأداة الجديدة للسماح للمستخدمين بالعثور على المنشورات التي قد تضيع منهم في زحام التحديثات الكثيفة، حيث سيصبح بإمكان المستخدم العثور على منشورات الأصدقاء والصفحات التي شاهدوها مسبقا على فيسبوك ويريدون العثور عليها مرة أخرى.

وقالت فيسبوك إن الميزة أصبحت متوفرة بشكل تجريبي محدود لعينة عشوائية من المستخدمين، دون أن توضح موعد طرح الميزة على نطاق واسع لجميع المستخدمين. وحاليا يتيح التطبيق البحث عن الأشخاص والشركات والأماكن والاهتمامات، لكنه لا يتيح البحث عن مناشير بعينها.

وكانت فيسبوك قد حسنت البحث على نسخة الويب من الموقع من خلال Graph Search الذي يتيح للمستخدمين البحث على أنواع مختلفة من المحتوى استنداً إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وقد تضمن البحث مؤخرا المنشورات وتحديث الحالة.