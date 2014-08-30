"تويتر" تسهل عملية التسجيل لإغراء المستخدمين الجدد

قامت "تويتر" الجمعة بإعادة تصميم تخطيط عملية "التسجيل" Sign Up في محاولة منها لمعالجة الشكاوى الشائعة بين المستخدمين الجدد والمتمثلة في الحديث عن صعوبة فهم الخدمة، وهو التصميم الأول منذ 3 سنوات.

وتحاول الشركة التي تملك خدمة التدوين المصغر، من خلال هذه الخطوة تخفيف الصعوبة التي تعترض المستخدمين الجدد لدى الانضمام إلى الخدمة، وذلك على أمل أنها ستقنعهم بالتسجيل والاستمرار في استخدام الموقع.

ويأتي الكثير من الارتباك الذي ينتاب المستخدمين عند تحديد الحسابات التي تلائمهم، حيث كان الحال سابقًا، لدى التسجيل، أن تقوم “تويتر” باقتراح عدد من مستخدمي الخدمة بحسب أنواع محددة، مثل الموسيقى، والأخبار، والتقنية، والرياضة، والدين.

