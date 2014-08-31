أسماء لامعة وعروض كبيرة في "جيتكس شوبر 2014"

تمثل الدورة المرتقبة من معرض "جيتكس شوبر" فرصة ذهبية للباحثين عن أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية والتلفزيونات والأجهزة المنزلية وكل ما يتعلق بعالم الإلكترونيات.

ومن المنتظر أن يصبح هذا الحدث عند انطلاقه في 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين بمركز دبي التجاري العالمي، مثار اهتمام لمحبي التقنيات الاستهلاكية والمتسوقين على السواء، نظراً للأسعار التي لا نظير لها وما سيشهده من طرح لمنتجات حديثة وتقنيات متطورة، علاوة على الهدايا والعروض الحصرية الخاصة بالمعرض على ما يزيد عن30 ألف منتج تعرض خلاله.

ومن المنتظر أن يشهد "جيتكس شوبر 2014"، أكبر مهرجان للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، مشاركة متجددة من أسماء لامعة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية، علاوة على شركات وعلامات تجارية تشارك للمرة الأولى في الحدث".

ومن المتوقع، في ضوء المشاركة الواسعة من ألمع الأسماء وأشهرها في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية بالمعرض، أن تلبي تظاهرة التسوق الضخمة هذه توقعات زوارها ممن يترقبون انطلاقها بعد أقل من شهر.

وسيكون الزوار والمتسوقون مرة أخرى هذا العام على موعد مع هدايا وجوائز بملايين الدراهم، بينها سيارة "هوندا أكورد" من الإصدار الخاص يومياً على مدى أيام المعرض الثمانية، والتي يدخل زوار المعرض في سحب يومي عليها عند شراء تذكرة الدخول لقاء 30 درهماً.

ومن المقرر أن يشهد "جيتكس شوبر" هذا العام طرح عدد من المنتجات الجديدة للمرة الأولى للجمهور، بينها نظام الإعلام المنزلي "إتش دي شتل برو" من شركة "إتش دي وزارد"، وجهاز "ديجيتايزر ديسكتوب" للمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد من شركة "ميكر بوت"، وحواسيب لوحية من "دل" تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".