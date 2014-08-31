"آبل" تعتزم طرح ساعتها الذكية بسعر 400 دولار

ناقش تنفيذيو شركة "آبل" مسألة طرح جهازها القابل للارتداء المرتقب، والذي اصطلح على تسميته بـ"آي ووتش iWatch"، بسعر 400 دولار، ما سيجعله الأغلى في السوق، وفق ما نقل موقع "ريكود Re/Code " السبت عن مصادره.

ونقل الموقع أنه لم يتم بعد وضع اللمسات النهائية على تسعير منتج "آبل" القادم والذي يتوقع أن يبدأ طرحه العام المقبل. وقالت مصادر "ريكود" إن المستهلكين يتوقعون مجموعة من الأسعار لنماذج مختلفة بما في ذلك نماذج بأسعار أقل.

وقال الموقع إنه ليس من الواضح ما إذا كانت "آبل" تعتزم تسوية وضع سعر ساعتها الذكية المرتقبة "آي ووتش" خلال حدثها المقرر عقده يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل، والذي من المتوقع أن تقوم خلاله بالكشف عن هاتفها الذكي "آيفون 6".

وفي حال صحت الأنباء وجاءت ساعة "آي ووتش" بسعر 400 دولار، فستكون الأغلى في سوق الساعات الذكية، حيث تطرح نظيرتها "سامسونغ" ساعتها الذكية "جير 2" بسعر 300 دولار، بينما تطرح ساعتها العاملة بمنصة "أندرويد وير" بسعر 230 دولاراً، هذا وتتوفر ساعة "إل جي"، "جي ووتش" بسعر 200 دولار.