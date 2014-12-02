تعلّم أحدث مفاهيم التصميم مجاناً

تتغيّر بين الحين والآخر المفاهيم المستخدمة في التصميم حول العالم، فتبدأ المواقع والتطبيقات بتبني المفاهيم الجديدة.

ويقوم كل مفهوم على مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوفر فيه، فمفهوم التصميم المسطّح مثلاً يعتمد على استخدام الألوان دون استخدام الكثير من المؤثرات والصور.

ويمكن للمستخدمين الراغبين بمعرفة أحدث التصاميم وتعلّم العناصر التي تقوم عليها الاستفادة من دروس Discover Design الذي يمكن الوصول إليها عبر الرابط http://playosh.com/design.

وبعد الدخول إلى الموقع، يقوم المستخدم بكتابة رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني، ليتم إرسال رابط خاص به يجب فتحه باستخدام الأجهزة الذكية ليبدأ استعراض مفاهيم التصميم وعناصره مباشرةً.