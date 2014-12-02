تعلّم الإنكليزية مجاناً على جهاز الـ"آيفون"

كثيراً ما يبحث المستخدم عن وسائل لتعلّم اللغة الإنكليزية عبر الإنترنت، حيث تتوفر مجموعة كبيرة من الدروس على يوتيوب أو حتى في المواقع والبرامج المخصصة للحاسب والأجهزة الذكية.

ويمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق English Speaking Basics المجاني والمتخصص في تعليم اللغة الإنكليزية مع تغطية ثلاث محاور أساسية هي القراءة، المحادثة والاستماع.

ويوفر التطبيق أكثر من 90 درساً، وأكثر من 900 ملف صوتي لتحسين الاستماع والتعرّف على طريقة النطق الصحيحة للكلمات. كما يمكن الاستفادة من خاصيّة تحميل الدروس لقراءتها حتى دون وجود اتصال بالإنترنت.

