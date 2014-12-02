شركة صينية تعتزم إطلاق هاتف ذكي بدون أي أزرار

تعتزم شركة صينية إطلاق هاتف ذكي تقول إنه "قادم من المستقبل"، وذلك نظراً لكونه لا يحوي أي أزرار كما في بقية الهواتف الذكية.

وتعد أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة أهم الوسائل التي كان من الصعب على شركات تصنيع الهواتف الذكية، عندما نقل بعضها أزرار التنقل إلى الشاشة، الاستغناء عنها لضرورة استخدامها في التفاعل مع الجهاز، خاصة عندما يكون في وضع السكون.

وكانت شركة "إل جي" نقلت في الإصدارات الحديثة من هواتفها الذكية هذه الأزرار إلى خلفية الجهاز، غير أن شركة صينية تحمل اسم "مانتا" Manta قالت إنها استغنت عنها كلياً.

ونشرت "مانتا" صورة تشويقية لهاتف ذكي اسمه "مانتا إكس 7 Manta X7" بدون أزرار فعلية، لكن المعلومات تشير إلى أن أحد جانبي الهاتف سيكون مزوداً بمستشعر يكشف وجود إصبع الإبهام، ومن ثم يقوم بمهام معينة، مثل أن يتحكم بالصوت عن طريق التمرير للأعلى والأسفل.

ويتوقع البعض أن تكون الشركة الصينية قد اعتمدت على الإيماءات للتحكم بالصوت، مثل واجهة المستخدم "كولور أو إسColor OS" الخاصة بشركة "أوبو" والتي تسمح للمستخدم بالتحكم بالصوت عن طريق سحب إصبعين على الشاشة.