"إتش بي" تكشف عن حاسب محمول خاص برجال الأعمال

أزاحت شركة إتش بي HP الستار عن حاسبها المحمول الجديد، EliteBook Folio 1020، وهو الحاسب الذي سيتوافر بإصدار قياسي وإصدار أخر خاص.

وأوضحت إتش بي أن الحاسب المحمول الجديد موجه بشكل رئيسي إلى فئة الأعمال، حيث يتميز بإصداريه بهيكل خارجي قوي مقاوم للصدمات وبقارئ لبصمة الأصابع.

وأضافت الشركة أن الحاسب المحمول EliteBook Folio 1020 بإصداريه سوف يتميز بذاكرة تخزين عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة تخزين إختيارية بين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وأكدت إتش بي أن الحاسب بإصداريه سوف يعمل بمعالج Core M من إنتل، وهو المعالج الذي لا يحتاج لمروحة تبريد مدمجة، كما سيضم بطارية قادرة على الصمود حتى 9 ساعات متواصلة في ظروف التشغيل العادي.

وسوف يأتي الإصدار القياسي من الحاسب EliteBook Folio 1020 بشاشة قياس 12.5 بوصة تعمل بدقة 1080 بكسل، وهي الشاشة التي يمكن استبدالها بشاشة لمسية بنفس القياس والدقة.

وفي المقابل يتميز الإصدار الخاص من الحاسب المحمول الجديد بخفه وزنه مقارنة بالحواسب المنافسة مثل حاسب “ماك بوك آير” من آبل، حيث يبلغ وزنه فقط 1.03 كيلو جرام.

وتم صنع الهيكل الخارجي من النسخة الخاصة للحاسب EliteBook Folio 1020 من ألياف الكربون وصفائح المغنيسيوم، وهي النسخة التي سوف تطرح بشاشة قياس 12.5 بوصة تعمل بدقة quad HD.

يذكر أن إتش بي لم تكشف أي معلومات عن أسعار أي من إصداري الحاسب المحمول الجديد حيث أكتفت بالإشارة إلى موعد طرح الإصدارين في الأسواق، فتعتزم الشركة طرح النسخة القياسية أولاً وذلك خلال شهر فبراير المقبل على أن تصل النسخة الخاصة إلى السوق بحلول شهر أبريل 2015.

