غوغل تضيف ميزات جديدة لـ "درايف"

أضافت شركة غوغل مجموعة من الميزات الجديدة لخدمة "غوغل درايف Google Drive " الخاصة بها، مما يجعل من خدمات تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقدّمية أكثر فعالية وفائدة للمستخدم.

أول الإضافات التي أعلنت عنها الشركة هي إضافة ميزة تتيح لمستخدمي خدمتها دمج الخلايا الخاصة بالجداول المبنية على Sheets، مما يتيح للمستخدم إمكانية تخصيص الجداول حسب احتياجاته وبالشكل الذي يُناسبه بسهولة، حيث كانت الخدمة سابقًا تتيح إمكانية تلوين الخلايا وتعديل سماكة الخط الخاص بالجداول فقط.

وأضافت الشركة أيضًا ميزة تتيح للمستخدم إجراء بعض التعديلات على الصور المُضافة بسهولة، بحيث يمكن تلوين الصور وضبط الشفافية والسطوع والتبيان الخاص بها بشكلٍ مباشر من داخل تطبيق الويب الخاص بالخدمة.

وأخيرًا، أضافت الشركة إمكانية وضع أرقام للشرائح الخاصة بالعروض التقدّمية المبنية على Slides، مما يُساعد المستخدم في معرفة مقدار التقدم الذي تسير عليه الشرائح أثناء تقديم عرض أمام الجمهور على سبيل المثال.

