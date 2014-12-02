هاتف ذكي "يفك ويركب" و ينافس غوغل

كشفت شركة فنلندية ناشئة تُدعى Finland’s Circular Devices عن مشروع جديد لإنتاج هاتف ذكي يتألف من أجزاء مُتعددة قابلة للفك والتركيب، وهو مشروع منافس لمشروع غوغل الذي يحمل اسم بروجكت آرا Project Ara.

وقالت الشركة بأن هاتفها الذي أطلقت عليه اسم "بزل فون" Puzzlephone يهدف إلى حل مشكلة تقليدية يُعاني منها جميع مستخدمي الهواتف، حيث يضطر المُستخدم مثلًا إلى تبديل هاتفه لأن الذاكرة أصبحت قليلة أو المُعالج أصبح بطيئًا رغم أن الشاشة وبقية الأجزاء تعمل بشكل جيد.

ويتألف هاتف Puzzlephone من ثلاثة أجزاء، الجزء الأساسي الذي أطلقت عليه اسم "العمود الفقري" ويتضمن الشاشة ومُكبرات الصوت وبعض القطع الرئيسية، و "القلب" الذي يتضمن البطارية وعدد من القطع الإلكترونية الثانوية، و "الدماغ" الذي يتضمن المُعالج والكاميرا.

وأضافت الشركة ومقرّها في مدينة "إسبو" الفنلندية موطن شركة "نوكيا" بأن هذه الفكرة تتيح للمُستخدم ترقية هاتفه بشكل أكثر فاعلية عبر تبديل الأجزاء المطلوبة، بالإضافة بأن الهاتف صديق للبيئة ويعتمد على المصدر المفتوح، خاصة أنه يعمل بنسخة مُعدّلة من نظام أندرويد.

تأمل الشركة حصولها على التمويل المطلوب من أجل إصدار النموذج الأول من الهاتف خلال فترة قريبة، وتخطط لإطلاق النسخة الأولى منه بسعر متوسط في النصف الثاني من العام 2015.

