ويندوز 8.1 يواصل النمو.. وويندوز 7 الأكثر استخداماً

أظهرت أحدث الأرقام أن نظام التشغيل "ويندوز 8.1" التابع لشركة "مايكروسوفت" يواصل نموه ليكون ثاني أكثر أنظمة "ويندوز" استخداماً، وليقترب أو يتخطى فعلاً نظام "ويندوز إكس بي".

وحقق نظام "ويندوز 8.1" خلال شهر نوفمبر المنصرم ما نسبته 12.1% من إجمالي حركة المرور عبر الإنترنت التي سجلتها شركة أبحاث السوق "نت أبليكيشنز" Net Applications، وذلك مقارنة مع 10.9% و6.67%، كان قد سجلها النظام خلال شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين، على التوالي.

وفي ذات الوقت، يواصل نظام التشغيل "ويندوز إكس بي"، الذي أوقفت شركة "مايكروسوفت" الدعم عنه في أبريل الماضي، انخفاضه، حيث تراجعت حصته خلال الشهر الفائت إلى ما نسبته 13.5% من 17.1% خلال أكتوبر و 23.8% خلال سبتمبر.

وترى شركة "نت أبليكيشنز" أنه وبناء على هذه النسب، فقد تتجاوز حصة "ويندوز 8.1" نظيره "ويندوز إكس بي" ليكون ثاني أكثر أنظمة ويندوز استخداماً، خلف "ويندوز 7"، قبل نهاية العام الجاري.

وفي هذه الأثناء، تقول شركة "ستات كاونتر" StatCounter بأن نظام "ويندوز 8.1" قد تخطى فعلا نظام "ويندوز إكس بي"، فبحسب أرقام هذه الشركة، سجل الأول خلال شهر نوفمبر ما نسبته 10.95% من السوق، في حين لم تتجاوز نسبة نظام "ويندوز إكس بي" 10.69%.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد كشفت نهاية شهر سبتمبر الماضي عن نظام التشغيل الجديد، "ويندوز 10"، الذي عملت من خلاله على إصلاح المشكلات التي واجهتها مع نظام "ويندوز 8.1"، حيث أعادت زر "إبدأ"، والقدرة على تشغيل تطبيقات واجهة "ميترو" في نوافذ قابلة لتغيير الحجم، وغير ذلك.

وكانت الشركة قد أطلقت نسخة معاينة تقنية، ويتوقع أن تقوم بإطلاق نسخة معاينة للمستهلك من نظام "ويندوز 10" الجديد مطلع العام المقبل.

وبحسب شركة "نت أبليكيشنز"، سجل نظام التشغيل "ويندوز 8"، خلال شهر نوفمبر المنصرم، ما نسبته 6.5% من حصة السوق، في حين ما يزال نظام "ويندوز 7" أكثر الأنظمة استخداماً وبنسبة تصل إلى 53.71%.