إجراء مكالمات الفيديو مجاناً ومن دون برامج

تسمح تطبيقات مثل "سكايب"، "فايبر" أو "غوغل هانغ آوت" للمستخدمين بإجراء مكالمات الفيديو مجاناً بدقة عالية، لكن المستخدمين في بعض البلدان يعانون من حظر أو بطء في الوصول إلى هذه الخدمات أو جزء منها.

ويمكن تجربة موقع https://room.co الذي يوفر إمكانية إجراء مكالمات الفيديو مجاناً وبدقة عالية، مع توفير حماية وأمان من خلال تشفير المكالمة بشكل كامل.

ولا يطلب الموقع من المستخدم تثبيت أي برنامج أو إنشاء حساب، فبمجرد الضغط على زر Start Video Call يبدأ الاتصال ليقوم المستخدم بمشاركة الرابط لكي يدخل البقية إلى الغرفة. كما يوفر الموقع إمكانية مشاركة الشاشة بين المستخدمين.