لوحة مفاتيح هواتف ذكية لمساعدة "هوكينغ" على الكتابة

أعلنت شركة "سويفت كي Swiftkey" بأن النظام التنبؤي الخاص بلوحة مفاتيحها المتوفرة للهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS، قد تم دمجه بالتعاون مع شركة "إنتل" في النظام الذي يستخدمه عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ في التواصل.

وتوفر لوحة المفاتيح "سويفت كي" التي تم طرحها لنظام أندرويد ثم أتيحت لاحقاً لنظام iOS محركا تنبؤياً عالي الدقة يساعد المستخدم في الكتابة بشكل أسرع، عبر اقتراح للكلمات التالية التي يتوقع النظام التنبؤي بأن المستخدم يعتزم إدخالها، ومن خلال الإكمال التلقائي للكلمات التي يقوم المستخدم بكتابتها.

وتقوم لوحة المفاتيح بالتعلم من أسلوب المستخدم في الكتابة، كما تقوم بتحليل ما يكتبه ضمن بريده الإلكتروني وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تقديم اقتراحات أدق.

ومن المعروف بأن هوكينغ مصاب بشلل يمنعه من الحركة والكلام، وهو يستطيع التواصل مع العالم من خلال عضلات الخد وهي الوحيدة التي يستطيع تحريكها، حيث تتصل بحساس خاص من تصميم شركة "إنتل" يتيح له الكتابة عبر إرسال الإشارات إلى لوحة مفاتيح. ويتيح نظام "سويفت كي" الجديد لهوكينغ طريقة أسرع في الكتابة من خلال تمكنه من اختيار الكلمات التي يعرضها عليه النظام التنبؤي لإتمام العبارات التي يكتبها.

وقامت "سويفت كي" بالتعاون مع "إنتل" بإدراج كتب ومحاضرات هوكينغ ضمن النظام كي يتم استنباط أسلوبه في الكتابة والعبارات التي يستخدمها بهدف تقديم احتمالات دقيقة، كما تم زيادة الكلمات التي يتم اقتراحها من ثلاث كما هو في الهواتف الذكية إلى عشرة في النظام الخاص بهوكينغ.

يذكر بأن لوحة المفاتيح "سويفت كي" متوفرة مجانا لمستخدمي أندرويد و iOS.