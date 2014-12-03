مايكروسوفت تكشف قائمة أبرز مُفردات البحث هذا العام

مع اقتراب العام 2014 من نهايته، أصدرت شركة مايكروسوفت قائمتها بأبرز الكلمات التي تم البحث عنها على الإنترنت خلال العام 2014، وذلك من خلال مُحرّك البحث الخاص بها Bing.

واحتلّت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية "كيم كارادشيان"الترتيب الأول على قائمة الأشخاص الذين بحث عنهم مستخدمو الإنترنت في العام 2014، فيما جاءت المُغنية "بيونسيه" في الترتيب الثاني، واحتلّت المُغنّيتان "مايلي سايرس" و”كاتي بيري” الترتيبين الثالث والرابع، وجاء المُغني “جستن بيبر” في المركز الخامس.

أما من حيث الأجهزة فقد جاء هاتف آبل "آيفون 6" على رأس القائمة تبعه جهاز ألعاب مايكروسوفت “إكس بوكس وَن” والجهاز الرياضي “فِت بِت” ومن ثم "آيباد"، يليه حاسب مايكروسوفت اللوحي "سيرفس برو 3″ في المركز الخامس.

وبالنسبة للتطبيقات، فقد كان تطبيق “فيسبوك” للهواتف الأكثر بحثًا عنه، تليه تطبيقات “تويتر” و "إنستاجرام" و “سكايب” وتطبيق مُشاركة الفيديو "فاين".

ومن المواضيع الإخبارية التي حازت على أعلى نسب البحث كان للرياضة نصيب كبير حيث جاء كأس العالم في الترتيب الأول تلاه المُباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكي، ثم الطائرة الماليزية المفقودة والألعاب الأولمبية الشتوية، كما برز البحث عن الدولة الإسلامية في العراق والشام، ثم ظهور مرض "إيبولا".

يُذكر بأن مايكروسوفت توصّلت إلى هذه النتائج بعد تحليلها لملايين عمليات البحث في Bing عن الكلمات المفتاحية الخاصة بالمشاهير والمواضيع الإخبارية والتكنولوجيا وغير ذلك من المواضيع.

