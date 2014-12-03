"تويتر" تضيف خيارات جديدة لإضافة تأثيرات على الصور

أطلقت "تويتر" مرشحات جديدة لإضافة التأثيرات على الصور المرفوعة مع التغريدات، وهي المرشحات التي يمكن استخدامها عبر تطبيقات الشبكة الاجتماعية للأجهزة الذكية.

وأوضحت "تويتر"، عبر حسابها الرسمي على شبكتها الاجتماعية، أن المرشحات الجديدة تضم خيارات متعددة للتعديل على الصور منها خيار للتحكم في قوة التأثير المضاف على الصورة.

وتتاح المرشحات للاستخدام عقب إضافة المستخدم لصورة مع التغريدة قبل نشرها على حسابه الشخصي، حيث يحتاج المستخدم للضغط على الصورة المصغرة التي تظهر عقب رفع الصورة إلى خوادم "تويتر" وذلك لإظهار خيارات المعالجة وإضفاء التأثيرات المتاحة.

وأشارت "تويتر" إلى أن المرشحات الجديدة متوافرة ضمن التحديث الجديد لتطبيق شبكتها الاجتماعية سواء المتاح لنظام "أندرويد" على متجر "غوغل بلاي"، أو المتاح لنظام "iOS" على متجر "آب ستور".

يذكر أن التحديث الجديد لتطبيقات "تويتر" شمل كذلك تحسينات للأداء وعلاج لبعض الثغرات التي تسبب في خلل للتطبيق أثناء الاستخدام عند بعض المستخدمين.

