"تويتر" يعلن عن إجراءات ضد المضايقات الإلكترونية

أعلنت مجموعة "تويتر" أنها ستشدد إجراءاتها الكفيلة بعدم السماح للبعض باستخدام هذه الخدمة لمضايقة أشخاص آخرين بعبارات مسيئة أو عنيفة.

وذكرت المجموعة أنها تعمل على تحسين الإجراءات التي تتيح التبليغ عن هذه المضايقات بشكل سهل، سواء عبر أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف الذكية.

وكتب شرياس دوشي، المسؤول عن إدارة الخدمات المنتجة وأمن المستخدمين، على مدونته: "لقد أجرينا عددا من التحسينات على الوسائل والإجراءات التي تتيح لنا مراقبة التغريدات والحسابات بغية اتخاذ إجراءات أسرع".

وأوضح أن التحديثات هذه باتت حاليا في متناول عدد محدود من المستخدمين لكن نطاقها سيتوسع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "لم ننته بعد من إتمام هذه التغييرات، لكن توقعوا مزيدا من التحديثات في إجراءات التبليغ والتدابير المتخذة بحق الحسابات المخالفة، في الأشهر المقبلة".



