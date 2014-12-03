"غوغل درايف" يتيح تحرير ملفات "أوفيس" من "جيميل"

أضافت شركة غوغل مجموعة من التحديثات الجديدة على خدمة “غوغل درايف” Google Drive الخاصة بإدارة وتحرير المستندات، حيث أصبح التعامل مع ملفات “أوفيس” المرفقة في رسائل “جيميل” أكثر سهولة بفضل هذه التعديلات.

وأصبح بإمكان المستخدم عند استقبال ملف “أوفيس” داخل بريد جيميل الضغط على أيقونة التحرير الجديدة، لتقوم غوغل تلقائيًا بفتح الملف داخل تطبيق الويب المناسب لصيغة الملف من أجل التعديل عليه.

وكان الأمر يتطلب سابقًا حفظ الملف داخل خدمة “درايف” بهدف إجراء التعديلات عليه، أما بعد التعديل الجديد أصبح بإمكان المستخدم إجراء التعديل والعودة إلى الملف سواءً عبر “درايف” أو البريد الإلكتروني.

كما أعلنت الشركة عن دعم 15 امتداد جديد للملفات، بما في ذلك امتدادات العروض التقدمية PPS و PPSX وغير ذلك. بالإضافة إلى كون التحديث يقدم تحسينات عديدة على المخططات، الصور، والجداول.

يُذكر أن غوغل كانت قد أضافت العديد من التحسينات الأخرى على خدمة “درايف” يوم أمس الاثنين، منها إمكانية دمج الخلايا الخاصة بالجداول المبنية على Sheets، وهو ما يُظهر اهتمام الشركة بتطبيقات الويب السحابية الخاصة بها.

