"واير" تطبيق تراسل جديد من مؤسس سكايب

قام فريق من أكثر من 50 شخصاً من 23 بلداً، وبدعم من المؤسس المشارك لخدمة سكايب يانوس فريس، اليوم الأربعاء، بإطلاق تطبيق التراسل "واير" Wire.

ويوفر "واير" إمكانية التواصل عبر الرسائل والمكالمات الصوتية، وتبادل الصور والموسيقى والفيديو على الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية والأجهزة المكتبية.

وفي هذا السياق، قال فريس: مضى على إطلاق سكايب أكثر من 10 سنوات. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت أمور كثيرة، فقد اعتدنا جميعاً على المكالمات المجانية والتراسل، واتخذنا حواسيبنا الشخصية معنا في جيوبنا.

وذكر فريس أنه "حان الوقت لابتكار أفضل وسائل اتصال ممكنة، جميلة كما أنها مفيدة. وواير هو ما نصبو إليه".

ويتوفر التطبيق الجديد للأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و"آي أو إس"، بالإضافة إلى أجهزة ماك التابعة لآبل.

من جهتها أعلنت الشركة أن التطبيق يوفر للمستخدمين ميزة التراسل الفردي أو الجماعي، والمكالمات الصوتية، وتبادل الصور، فضلاً عن مشاركة المقاطع الصوتية من خدمة ساوند كلاود، وتسجيلات الفيديو من خدمة يوتيوب. كذلك شددت على أن جميع محادثات "واير" متزامنة عبر جميع الأجهزة، وصُممّ التطبيق ليستفيد من قدرات أحدث الأجهزة، مثل آيفون 6 وآيباد، وأجهزة أندرويد الحديثة.

وتستفيد ميزة المكالمات الصوتية على "واير"، من تقنية جديدة قام الفريق نفسه بتطويرها، كما أن التطبيق يتوافق مع معيار "ويب آر تي سي" WebRTC، مما يعني أنه يدعم المكالمات الصوتية من وإلى متصفحات الويب التي تدعم هذا المعيار.

ولا يدعم تطبيق "واير" حالياً مكالمات الفيديو، لكن يتوقع أن تقوم الشركة بجلب هذه الميزة إليه مستقبلاً، وتعتزم جلب التطبيق إلى أجهزة ويندوز قريباً عن طريق المتصفحات.

ولا يمكن إلا لمستخدمي الإصدار 8 وما فوق من نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية تنزيل التطبيق، وكذلك بالنسبة لمستخدمي الإصدار 4.4 "كيت كات" وما فوق من نظام أندرويد التابع لغوغل، إضافة إلى مستخدمي الإصدار 10.9 وما فوق من نظام التشغيل "ماك أو إس إكس".

وتتخذ شركة "واير"، التي تضم نخبة من رواد التقنية من آبل وسكايب ونوكيا ومايكروسوفت، مقراً لها من سويسرا، مع مركز تطوير في ألمانيا.