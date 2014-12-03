Galaxy A7 المرتقب الأنحف بين هواتف سامسونغ

حصل ثالث سلسلة الهواتف الذكية الجديدة "غالاكسي أيه" Galaxy A من سامسونغ، "غالاكسي أيه 7"، على ترخيص هيئة الاتصالات الصينية TENAA، وذلك بعد أقل من أسبوع من حصوله على ترخيص هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC.

وعرضت TENAA، لأول مرة، صورة حية للهاتف المرتقب، ونشرت بعضاً من تفاصيل مواصفاته.

وكانت سامسونغ قد كشفت، في وقت سابق من هذا العام، عن الهاتفين الذكيين "غالاكسي أيه 3" و"غالاكسي أيه 5"، لكنها لم تكشف عن الهاتف "غالاكسي أيه 7" الذي تحدثت عنه التسريبات قبل ذلك.

من جهتها كانت FCC أكدت أن الهاتف المرتقب يدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC وشبكات الجيل الرابع LTE، كما أن طوله وعرضه يبلغان 150 و75 ميليمتراً على التوالي.

من جانبها ذكرت هيئة الاتصالات الصينية أن أبعاد "غالاكسي أيه 7" ستكون 150.9×75.9×6.3 ميليمترات، مما يعني أن الهاتف سيكون الأنحف حتى الآن بين هواتف شركة سامسونغ الذكية.

وذكرت الهيئة، وبخلاف التسريبات السابقة، أن الجهاز سيأتي بشاشة مقاس 5.5 بوصات وبدقة 1,920×1,080 بكسل، وسيقدم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

ويظهر أن الهاتف "غالاكسي أيه 7" سيضم معالجاً ثماني النوى، يعمل بتردد 1.5 جيغاهرتز بمعمارية 64 بت ومن نوع "كوالكوم سنابدراجون 615"، وذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيغابايت، و16 جيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية غير القابلة للتوسعة.

ويتوقع أن يقدم الهاتف المرتقب، الذي يعمل بالإصدار 4.4.4 "كيت كات" من نظام التشغيل أندرويد، هكيلاً معدنياً بالكامل.

وكانت سامسونغ قد كشفت نهاية أكتوبر الماضي عن أول منتجاتها من سلسلة الهواتف الذكية "غالاكسي أيه" Galaxy A التي تمتاز بهيكل معدني بالكامل، وقالت إن الهاتفين الجديدين "غالاكسي أيه 3" و "غالاكسي أيه 5" موجهان للمستهلكين الشباب مع مواصفات منخفضة ومتوسطة، وتشكيلة من الألوان الزاهية.