أول تحديث لتطبيق التراسل الجديد Messenger

أطلقت شركة غوغل، الأربعاء، فيما يبدو أنه أول تحديث لتطبيق التراسل التابع لها "مسنجر" Messenger الذي طرحته في 13 نوفمبر المنصرم لنظام أندرويد.

ويساعد تطبيق التواصل مسنجر المستخدمين على إرسال واستقبال رسائل SMSو MMS إلى أي هاتف. كما يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية جماعية، والصور، وأشرطة الفيديو، وحتى الرسائل الصوتية إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

كما يتيح التطبيق إمكانية اختيار أو التقاط صور ومقاطع فيديو من التطبيق مباشرة ومشاركتها بسهولة، كما يتيح للمستخدمين البحث من خلال جهات الاتصال والمحادثات للعثور على الشخص المحدد. ويمتاز "مسنجر" بأنه يدعم لغة التصميم الجديدة Material Design التي أعلنت عنها شركة "غوغل" قبل مدة.

إلى ذلك، يوفر لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد إمكانية حجب الرسائل الواردة من المزعجين، كما يدعم الرموز التعبيرية، والنصوص الملونة، وأرشفة الرسائل.