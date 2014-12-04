إطلاق نسخة من تطبيق Wickr للحواسب العادية

أطلق مطورو تطبيق "ويكر" Wickr، للتراسل الآمن بين الأجهزة الذكية، نسخة منه للحواسب العادية سواء المكتبية والمحمولة.

وتعمل نسخة الحواسب مع نظامي ويندوز ولينكس إضافة إلى نظام OS X الخاص بحواسب ماك، وهي النسخة التي تضم كافة المميزات المتوافرة في نسخ الأجهزة الذكية من التطبيق.

وتقول نيكو سيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويكر"، إن هدف شركتها الرئيسي من إطلاق نسخة الحاسب هو التحول للتطبيق الأكثر استخداما للتراسل على الأجهزة الذكية.

ويمكّن تطبيق "ويكر" مستخدميه من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو وفق نظام تشفير متعدد الطبقات يستخدم معياري AES256 وECDH521، وذلك لضمان تأمين الرسائل ضد أي محاولات لاختراقها.

ولا يسجل التطبيق أي معلومات أساسية يمكن استخدامها للتعرف عن مستخدميه، حيث يوفر فقط مفتاح مميز لتمييز الحسابات، كما لا يخزن التطبيق أي من الرسائل المرسلة عبره على خوادمه.

ويؤكد مطورو “ويكر” بأنهم لا يتتبعون مستخدمي التطبيق بأي طريقة تذكر، وهو التطبيق الذي يوفر خيارا مميزاً لتأمين الرسائل حيث يتيح للمرسل إمكانية تحديد وقت لحذف الرسائل نهائيا من حساب المتلقي عقب إرسالها.

هذا، وتتيح نسخة الحاسب التراسل مع أي من مستخدمي التطبيق سواء عبر الحواسب العادية أو الأجهزة الذكية، وهي النسخة التي تتيح لمستخدميها كذلك إمكانية إنشاء المحادثات الجماعية حتى عشرة أشخاص.

يذكر أن نسخة الحاسب من تطبيق “ويكر” متاحة بشكل مجاني عبر موقعه الرسمي، wickr.com، بجانب نسخ التطبيق لنظامي أندرويد وiOS.

