دروب بوكس تتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالأعمال

أعلنت خدمة مشاركة الملفات الشهيرة "دروب بوكس" Dropbox عن إطلاقها رسميًا لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالأعمال من أجل الشركات، والتي تسمح لهذه الشركات بدمج خدمة التخزين السحابي ضمن أعمالهم التجارية .

وتتوفر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بخدمة "دروب بوكس" ابتداءً من اليوم، والتي تسمح للشركات التي ستستخدمها بالتكامل مع خدمات عديدة مثل CloudLock و Dell Data Protection و Splunk وغيرها من الخدمات.

وأوضحت "دروب بوكس" عبر مدونتها الرسمية بأنه يوجد حالي 100 ألف شركة تعتمد على "دروب بوكس للأعمال" Dropbox for Business بهدف التخزين الآمن للمعلومات وتبادلها، بما في ذلك منظمات كبرى مثل MIT و News Corp.

وقد تم بناء واجهة برمجة التطبيقات بأسلوب قوي يسمح للمطورين في الحصول على وظائف “دروب بوكس للأعمال"، وتمكّن المدراء من إدارة تطبيقات الأعمال المهمة لفريقهم بسهولة.

وأشارت "دروب بوكس" إلى أن الشركات ليست الوحيدة التي ستستفيد من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالأعمال، حيث يمكن للمطورين استخدامها بهدف توسيع نطاق التطبيقات الخاصة بهم أيضًا.

