غوغل تعتزم إطلاق نسخ موجّهة للأطفال من خدماتها

تعمل شركة غوغل على إطلاق نسخ جديدة من أبرز خدماتها ومنتجاتها بشكل موجّه خصيصا للأطفال ما دون 12 عاما، وذلك بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "يو إس أيه توداي" الأميركية.

ووفقا للتقرير، ستبدأ غوغل على الأغلب بخدمات البحث، ويوتيوب ومتصفح كروم، بما أن خدمات غوغل الأكثر استخدامًا من قِبَل الأطفال. وفي تصريح للصحيفة قالت بافني ديوانجي، نائب رئيس غوغل للهندسة إن المحفز الأول للشركة كان أن الجميع في الشركة لديهم أطفال، مما ولّد الحاجة لتغيير منتجات الشركة كي تكون ممتعة وأكثر أمنا للأطفال.

واعترفت ديوانجي بأن مثل هذه الخطوة ستكون إشكالية من الناحية القانونية، حيث تفرض بعض القوانين الأميركية محاذير على الشركات فيما يتعلق بجمع المعلومات حول مستخدمي الإنترنت من الأطفال، لكن غوغل تعتقد بأن الأطفال يمتلكون ويستخدمون التكنولوجيا بالفعل في المدرسة وفي المنزل، لهذا من الأفضل توجيههم لاستخدامها بشكل أفضل، بحسب الشركة.

وألمحت ديوانجي إلى أن خطة غوغل تتضمن خصائص تتيح للآباء فرض التحكم والرقابة، لكن الشركة ليست متأكدة بعد من مقدار ونوع التحكّم الذي ستمنحه للآباء.

يذكر أن غوغل لم تحدد موعدا لإطلاق النسخ الخاصة بالأطفال من خدماتها.