غوغل تنشر قائمة أفضل ألعاب أندرويد في 2014

نشرت شركة غوغل قائمتها لأفضل الألعاب الخاصة بمنصّة أندرويد للهواتف والحواسب اللوحية، وذلك للعام 2014، وأفردت الشركة صفحة خاصّة ضمن تطبيق متجرها على الهواتف والحواسب اللوحية، وكذلك على الويب بعنوان Best Games of 2014. ورغم اسم القائمة، إلا أنها تتضمن ألعابًا ظهرت في الأعوام السابقة، وليست خاصة بالألعاب التي ظهرت هذا العام فقط.

وتضمنت القائمة أسماء شهيرة مثل لعبة التخطيط الاستراتيجي Clash of Clans ولعبة كرة القدم FIFA 15 ولعبة الركض غير المُنتهي Temple Run 2، واللعبة الجديدة Candy Crush Soda. ولم تخلُ القائمة من ألعاب قديمة مثل My Talking Tom و Subway Surfers و 3D Bowling.

واحتوت القائمة كذلك على بعض الألعاب الأقل شهرة، في حين لم توضّح غوغل المعايير التي اختارت هذه الألعاب وفقًا لها، إلا أن اختيارها تم على الأغلب وفق مزيج من الشعبية وعدد مرّات التحميل والجودة.

يُذكر أن الشركة كانت قد أصدرت الأحد الماضي قائمتها الخاصة بأفضل تطبيقات أندرويد للعام 2014.

