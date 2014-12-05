أكاديمية عربية للتعليم عن بُعد

مع التطور الكبير الذي وصلت إليه تقنيات الاتصال، لم يعد الإنترنت مكاناً لإرسال البريد الإلكتروني وتصفّح المواقع وآخر الأخبار فقط، بل أصبح بالإمكان الاستفادة من هذه التقنيات في الكثير من المجالات، لعل من أبرزها الطب والتعليم عن بعد.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من أكاديمية زاركوني العربية والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط http://www.zarcony.com. حيث توفر مجموعة كبيرة من الدورات عن بعد مع توفير شهادات من جهات معتمدة عالمياً، فضلاً عن برامج مخصصة لاحتياجات الطالب.

تبدأ الدورات الجديدة خلال 72 يوما، وكل ما يحتاجه المستخدم هو تسجيل بريده الإلكتروني ليتم إرسال العروض إليه للالتحاق بالدورات المناسبة.